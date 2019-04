Loetje-restaurant komt in oude Philips Bedrijfsschool Eindhoven

De Eindhovense Loetje komt aan het plantsoen te zitten, bij de Panta Rhei-fontein. Dat heeft de restaurantketen vrijdag bevestigd. Met de ontwikkelaars Foolen & Reijs Vastgoed zijn afspraken gemaakt over de vestiging bij de voormalige hoofdentree. Daar opent Loetje eind dit jaar de deuren. ,,Waarom Eindhoven? We zagen kans op een heel mooie plek. We kijken eigenlijk naar heel veel plaatsen. Dit jaar openen eerder nog nieuwe restaurants in Den Haag en Breda", aldus een woordvoerster.

Het eerste café dat Loetje Klinkhamer in 1977 in Amsterdam opende, ging pas jaren later ook eten serveren. Als snel was het idee om een biljartcafé te beginnen vergeten en bouwde de familie de keten uit. Na Ouderkerk aan de Amstel en Laren volgden diverse vestigingen in Amsterdam (6), Rotterdam (2), Utrecht, Nijmegen en Almere. Binnenkort volgen Breda en Den Haag.