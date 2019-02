Logo TD-gebouw Eindhoven gered, voor wie het wil hebben

,,We willen ze niet meer aan het gebouw hangen, want het heet nu Cornelis Paradijs, al zal het in de volksmond wel altijd TD-gebouw blijven heten“, zegt Foolen van Foolen & Reijs Vastgoed. De twee tot drie meter hoge letters ergens neerzetten gaat niet, ze moeten hangen. ,,We hebben nog wel even gekeken of we binnen ergens plaats hebben, maar dat is niet gelukt.”

Volledig scherm Het logo op het TD-gebouw in Eindhoven in vroeger jaren. © Menno Boon

De letters liggen in het plantsoen, aan de rand van het nieuwe parkeerterrein - dat overigens wel de naam P TD-gebouw heeft. Momenteel worden de parkeerplekken aangelegd. Het glas van de lichtbakken is nog heel en er zitten hier en daar zelfs nog buislampen in. Eigenlijk zouden ze gisteren al weggegooid worden. Op de vraag of iemand anders ze mag hebben, zegt Foolen: ,,Ja, dat is eigenlijk wel een goed idee. Laat ze maar een mailtje sturen naar info@frvastgoed.nl”, zegt Foolen nadat hij gecheckt heeft of de letters er nog liggen.

Volledig scherm De letters TD, het logo van het TD-gebouw in Eindhoven, liggen nu in het plantsoen. © Michel Theeuwen

Het oude gebouw van de Technische Dienst Eindhoven en regio is afgelopen jaar omgebouwd tot appartementencomplex voor de luxe (tijdelijke) verhuur. Foolen & Reijs kochten het pand nadat ze een prijsvraag van de gemeente Eindhoven wonnen. Nu worden de 157 huurappartementen - in prijs verschillend van 630 tot 5000 euro per maand - verhuurd via Holland2Stay. Het gebouw is genoemd naar het pseudoniem dat de schrijver Frederik van Eeden gebruikte.

Opvallend aan het nieuwe TD-gebouw zijn de toegevoegde glooiende balkons en de penthouses met houten muurbekleding bovenop. Die zijn inmiddels ook verhuurd, maar veel wil Foolen er niet over kwijt, uit privacy-oogpunt. Op de begane grond komen een restaurant en een fitnessclub. Beide ruimtes zijn vergeven, maar in afwachting van enkele handtekeningen wil Foolen de namen nog niet noemen.