Logo TD-gebouw terug naar gemeente Eindhoven

Bedrijf verliest vier werknemers in twee weken: Peter Hovens was collega van drie omgekomen Portugezen

16:44 OSS/EINDHOVEN - De man die afgelopen zaterdag omkwam bij een overval in zijn woning in Oss was de 63-jarige Peter Hovens, werkzaam bij CEVA Logistics in Wijchen. Een week daarvoor verloor hetzelfde bedrijf ook drie werknemers bij een ongeluk op de A59 bij Rosmalen. Het ging toen om drie Portugezen die bij CEVA in Eindhoven werkten en in Nuland woonden.