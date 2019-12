Lokale democratie in Zuidoost-Brabant functioneert redelijk, maar raadslid zinkt weg in het werk

Of het nou om zorg, werk, industrieterreinen of afval gaat: veel gemeenten in deze regio werken intensief met elkaar samen om dit soort taken te kunnen uitvoeren. Maar de politiek heeft amper invloed op het beleid en de uitvoering daarvan bij al die regionale samenwerkingsverbanden. Althans, zo ervaren veel raadsleden in Zuidoost-Brabant dit.