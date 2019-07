Lokale omroepen in regio Brainport Eindhoven gaan samenwerken

A2 bij Eindhoven dicht om paarden­trans­port met panne: dieren moeten ‘overstap­pen’

16:09 EINDHOVEN - De A2 bij Eindhoven is even afgesloten, omdat er een wagen met paarden is gestrand. De auto heeft pech en staat op de vluchtstrook. Omdat de paarden eruit moeten, is voor de zekerheid de hele weg dicht.