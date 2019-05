Lokale omroepen raken steeds meer in de verdrukking: Wie kijkt of luistert er nog?

PSV wil blijven dromen van ‘vier op vijf’

10:23 PSV hoopt zondagmiddag de droom om een ‘vier op vijf’ te realiseren levend houden. Daarvoor moet het zelf winnen bij AZ en bij voorkeur verspeelt Ajax dan in eigen huis punten tegen FC Utrecht. PSV werd in 2015, 2016 en 2018 landskampioen en heeft het hele seizoen al de ambitie om ook de schaal in 2019 te veroveren. Feyenoord onderbrak in 2017 de huidige reeks.