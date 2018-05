Lokalen vrijwel overal aan de macht in de regio

De goede verkiezingsuitslag voor de lokale partijen bij de raadsverkiezingen van 21 maart heeft zijn weerslag gekregen in de nieuwe colleges. In vrijwel alle gemeentebesturen in Zuidoost-Brabant nemen de lokalen deel aan de coalitie, blijkt uit een inventarisatie. Alleen in Eindhoven en Bergeijk zitten de komende vier jaar alleen landelijke partijen aan de touwtjes. In Bergeijk zijn dat de VVD en het CDA. In Eindhoven staan deze raadsperiode de VVD, GroenLinks, de PvdA en het CDA samen aan het roer.

In de andere negentien regiogemeenten maakt minimaal één lokale partij deel uit van de nieuwe coalitie. In Helmond bijvoorbeeld is dat Lokaal Sterk, in Best Jongerenpartij Jo én Best Open, in Veldhoven is dat Gemeentebelangen (GBV) en in Valkenswaard H&G. In Bladel hebben de Vrije Hapertse Partij en Bladel Transparant het samen met het CDA vier jaar lang voor het zeggen.

In tegenstelling tot het landelijke beeld dat de nieuwe coalities maar moeizaam tot stand komen, is de Zuidoost-Brabantse politiek daarmee behoorlijk op streek. Alleen in Eersel en in Son en Breugel zijn de partijen er nog niet uit. In Waalre zijn de partijen het al wel eens, maar wordt er onderhandeld over de portefeuilleverdeling onder de wethouderskandidaten van CDA, VVD, GroenLinks en de lokale partijen AWB en ZW14.

Eindhoven

In Eindhoven maakten de partijen gisteren na zes weken onderhandelen bekend dat ze een coalitie-akkoord hebben weten te sluiten. Donderdag wordt dat akkoord gepresenteerd - mits de leden van GroenLinks en de PvdA er mee akkoord gaan. Op dinsdag 29 juni worden de nieuwe wethouders beëdigd.

Twintig kilometer oostelijker, in Helmond, maakten GroenLinks, SP, D66, VVD en Lokaal Sterk gisteren hun coalitieakkoord bekend, en staat het CDA nu definitief buitenspel. Onder het motto 'Helmond in beweging' moet de stad groen en socialer worden. Helmond krijgt maar liefst zes fulltime-wethouders, net zoveel als het qua inwonertal tweeënhalve keer zo grote Eindhoven.