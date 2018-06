Lolly's moeten pratend publiek in de Effenaar de mond snoeren

De snoepjes, omgedoopt tot lul-niet-lolly's, komen op zichtbare plaatsen in het poppodium. Wie het gepraat van een andere concertganger beu is, kan hem of haar een lolly geven, om op een subtiele manier duidelijk te maken dat het wel wat stiller mag.

In totaal 22 poppodia doen eraan mee, waaronder 013 in Tilburg, Doornroosje in Nijmegen en Het Paard van Troje in Den Haag. Bas de Wit van het Paard is de initiatiefnemer van de lul-niet-lolly's. ,,Natuurlijk mag er gepraat worden'', zegt hij. ,,Het moet wel gezellig blijven. Maar soms kan voortdurend geklets als hinderlijk worden ervaren. In de meeste gevallen zal een luide prater niet eens doorhebben dat het overlast geeft en is een kleine attendering voldoende.''