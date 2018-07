Lommel krijgt vaste treinverbinding met Brussel

Vanaf september begint de elektrificering van dat traject. Reizigers uit de noordrand moesten in Mol altijd overstappen. ,,Dat is op zich niet zo'n ramp, maar er rijdt maar één trein per uur deze kant op. Omdat de ritten niet op elkaar aansluiten, stonden reizigers daar erg lang te wachten", zegt burgemeester Peter Vanvelthoven van Lommel. Ook is het comfort van de dieseltrein heel anders dan die van een elektrische trein.

De bestuurders van de noordrand hebben jaren een lobby gevoerd voor een betere verbinding. Ook gaan er straks meer treinen rijden richting Lommel en Hamont. Er rest voor de gemeenten nog een probleem. ,,In 2021 ligt er straks een uitstekende autoweg naar Eindhoven en is er een goede treinverbinding naar Antwerpen en Brussel", zegt Vanvelthoven. ,,Daarmee komen we in de rare situatie dat die plaatsen voor ons beter bereikbaar zijn dan onze eigen provinciehoofdstad Hasselt."

De verbinding Lommel-Hasselt per auto is een regelrechte ramp, aldus de burgemeester. ,,De kans is groot dat je kunt aanschuiven in de file. Je doet er een uur over om in Hasselt te komen. Wij krijgen stilaan het gevoel de wezen van Limburg te zijn. We geraken overal buiten de provincie sneller dan in Hasselt. Dat is zeer frustrerend, hoe zeer we ook blij zijn met het goede nieuws over de trein."