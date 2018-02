'Longen van de Stad helpt, maar is geen mirakeloplossing voor fijnstofprobleem'

Met de proef willen de TU/e, de gemeente Eindoven en de bedrijven ENS en Air Liquide bewijzen dat het filteren van fijnstof uit de lucht uit de parkeergarage leidt tot een gezondere omgeving boven. Behalve juridische en praktische bezwaren lanceerde directeur Mark van Haasteren van eigenaar Q-Park van de parkeergarage ook stevige inhoudelijke kritiek op het onderzoek. Blocken wilde daar gisteren graag op reageren.

Lees ook Wereldprimeur fijnstoffilters op parkeergarage Eindhoven staat nog niet aan Lees meer

Van Haasteren stelt dat Eindhoven qua luchtkwaliteit gewoon aan de normen voldoet.

,,We hanteren de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), en die worden regelmatig overschreden in Eindhoven. Maar de WHO zegt er zelf bij dat die normen erg laks zijn. Het is een eerste stap. De normen zullen zeker bijgesteld worden. Omdat het niet opeens heel gezond is als je net onder de norm zit. Er is eigenlijk geen veilige hoeveelheid fijnstof in de lucht. Alle beetjes zijn schadelijk, dus helpen ook alle beetjes die je uit de lucht haalt."

Q-Park wijst er verder op dat de veehouderij, vrachtverkeer op de Ring en het buitenland grotere vervuilers.

,,Daar heeft hij een punt als je naar heel Brabant kijkt. Maar de vervuiling met fijnstof is plaatsgebonden. Op het Stadhuisplein of de Vestdijk is verkeer voor 90 procent de bron. En in een parkeergarage is de uitstoot 10 tot 15 keer zo hoog als buiten vanwege de afgesloten ruimte, de lage snelheden en de piepende banden. Dat wordt vervolgens via de ventilatie naar buiten gestuurd. En natuurlijk, dit is niet de mirakeloplossing, we zullen verschillende maatregelen moeten treffen die samen bijdragen aan een stap in de goede richting."

En last but not least: Van Haasteren stelt dat de apparatuur zo duur is dat de oplossing in de praktijk onhaalbaar is.

,,De apparaten die we nu gebruiken kosten inderdaad 25.000 euro per stuk, maar je hoeft ze niet overal neer te zetten. Het idee is om ze alleen bij tunnels en parkeergarages in te bouwen. Dan bedragen de kosten 1 à 2 procent van de bouwkosten. En dat om een maatschappelijk probleem aan te pakken dat veel meer gaat kosten. Ook de energiekosten zijn dan laag, want ze worden aangesloten op de toch al noodzakelijke ventilatie."