Longfysiotherapeuten laten zich bijscholen om huisartsen helpen

Plan voor IJzeren Man Eindhoven komt later in gemeente­raad

10:06 EINDHOVEN - De eigenaar en omwonenden van zwembad De IJzeren Man in Eindhoven gaan overleggen over ‘enkele discussiepunten’. Ook de gemeente is daarbij betrokken. Daarna volgt pas de behandeling in de gemeenteraad van het nieuwe bestemmingsplan dat eigenlijk voor de komenden weken op de agenda stond.