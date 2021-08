Longkanker en dat komt door Philips, zegt de Amerikaan met slaapapneu

profiel Dit kan PSV vanavond in de Champions Lea­gue-play-offs verwachten van ‘vervloekt’ Benfica

9:00 De Portugese recordkampioen, die al jaren nagenoeg een zekerheidje is in het hoofdtoernooi van de Champions League én zijn selectie - net als PSV - al grotendeels in de steigers heeft staan. Dat kan PSV woensdagavond in de play-offs van hét Europese clubtoernooi verwachten van Benfica.