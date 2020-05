Longschade door corona binnen enkele minuten gevonden dankzij uitvinding TU/e

De kennis en ervaring van tientallen gespecialiseerde longartsen is omgezet in een kunstmatige intelligentie waarmee een eenvoudige echo binnen enkele minuten uitsluitsel kan geven of er sprake is van longschade die kan wijzen op een corona-besmetting.

Om die kennis in een algoritme te gieten, hebben universitair docent Ruud van Sloun en vier promovendi de afgelopen weken vrijwel dag en nacht doorgewerkt. Het programma, een update van het besturingssysteem van een standaard echo, maakt van elke arts een ervaren longspecialist, zegt Van Sloun.

Gratis

Het softwareprogramma dat het TU-team schreef wordt gratis beschikbaar gesteld. Het Catharina Ziekenhuis Eindhoven, dat nauwe banden heeft met de TU/e, krijgt in Nederland de primeur. Veel Italiaanse ziekenhuizen gaan er mee werken. Van Sloun hoopt dat ook andere ziekenhuizen in binnen- en buitenland dat gaan doen. De vinding is gepubliceerd in een vooraanstaand medisch tijdschrift over beeldvormende technieken.

Het team van de TU/e werkte nauw samen met onderzoekers van de universiteit van Trente in noord-Italië, waar corona hard toesloeg. ,,We hebben hen benaderd toen daar de hel was losgebroken", zegt Van Sloun. ,,In Trente hebben ze heel veel data verzameld over de kenmerken van diepe longschade. Die kennis en ervaring hebben wij in een algoritme omgezet.”

Goed mis

De echo geeft geen uitsluitsel of er sprake is van corona, maar geeft wel een indicatie van de ernst van longschade op drie niveau's, legt Van Sloun uit. ,,Een score van één betekent milde symptomen, twee is ernstiger en bij drie is het goed mis.” Zo kunnen artsen snel beslissen of iemand bijvoorbeeld aan de beademing moet.

De longecho is makkelijk af te lezen omdat het normaal grijze beeld een kleur krijgt, oplopend van oranje bij lichte schade tot rood bij zware schade. Het resultaat is binnen enkele minuten te zien, terwijl een speekseltest een etmaal in beslag neemt. Met de software-update kunnen volgens Van Sloun vijf patiënten per uur onderzocht worden.

Lerend programma

De echo laat afwijkingen zien aan de rand van de long en veranderingen in de structuur van longblaasjes. ,,Omdat het een lerend programma is, zal het bij elke nieuwe diagnose nog slimmer kunnen worden, en dus nog nauwkeurigere beelden kunnen genereren”, zegt Van Sloun.