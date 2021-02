Loodgieters en dakdekkers hebben handen vol aan vertrek Koning Winter: ‘Eerst kapotte cv, nu lekkages en gesprongen leidingen’

Onderne­mers De Run niet blij met Veldhovens tracé snelfiets­rou­te

13 februari VELDHOVEN - Het nieuw aan te leggen snelfietspad tussen de High Tech Campus in Waalre en De Run loopt in Veldhoven wat de gemeente betreft via een tracé waar niet iedereen op het bedrijventerrein even gelukkig mee is. ,,Er zijn echt betere en veiligere alternatieven.”