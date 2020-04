Loopfestijn afgelast? Dan zelf maar een corona muziekmarathon organiseren

De start op zondagmorgen in een verlaten Varenstraat in Eindhoven is in niets te vergelijken met de volgepakte straten die er in Düsseldorf hadden moeten staan vandaag. „Maar de energie is er wel”, zegt Jonathan Heywood vlak voor hij begint aan zijn 42 kilometer en 195 meter, van Eindhoven via Nuenen, Nederwetten, Son en Sint-Oedenrode naar Boxtel. Muzikant Tonnie Ector verzorgt met zijn contrabas in zijn eigen voortuin de muzikale aftrap.