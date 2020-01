Loopgravenoorlog LPF tegen Jorritsma

Het ziet er niet naar uit dat het doorgaat: een bijscholingscursus ‘democratische rechten’ voor de Eindhovense burgemeester John Jorritsma. De fractie van de Lijst Pim Fortuyn (LPF) en het Eindhovense gemeenteraadslid Mary-Ann Schreurs hadden daar wel om gevraagd. Dat gebeurde afgelopen dinsdagavond laat, aan het eind van een bij vlagen chaotische en turbulente raadsvergadering.

Tactisch opereren van PvdA-fractievoorzitter Hafid Bouteibi voorkwam dat de motie waarmee de LPF en Schreurs Jorritsma terug naar de schoolbanken wilden sturen in stemming werd gebracht. Met een ‘Laten we het hier op een ander moment nog eens goed over hebben’ haalde Bouteibi de angel uit de zaak. En verdween de - zoals Bouteibi het noemde - ‘denigrerende motie’ in de prullenbak.

Niet dat er ook maar een schijn van een kans was geweest trouwens dat de motie het gehaald zou hebben. Want dat de LPF en Schreurs alleen staan in hun vrij fundamentele kritiek op de wijze waarop de Eindhovense burgemeester opereert, was al eerder op de avond gebleken.

Ventileren

Dat de LPF en Schreurs een appeltje te schillen hebben met Jorritsma en momenteel geen gelegenheid voorbij laten gaan om hun kritiek te ventileren, is inmiddels wel duidelijk. Schreurs verwijt het burgemeester Jorritsma dat haar wethoudersloopbaan in mei 2018 ten einde liep, dat is al langer een publiek geheim. Ze laat in raadsvergaderingen dan ook nauwelijks kans voorbij gaan de burgemeester te attaqueren.

Dat de LPF het ook helemaal gehad heeft met Jorritsma, is iets dat pas recentelijk aan het licht kwam. Dat bleek naar aanleiding van de tijdelijke sluiting van café Sands door de burgemeester, waarover LPF-fractievoorzitter Rudy Reker de degens kruiste met Jorritsma. Inmiddels is de LPF op meerdere fronten de strijd aangegaan met de burgemeester.

Uitleg

In schriftelijke vragen over de Al Fourqaan-moskee bijvoorbeeld. Onlangs werd bekend dat Jorritsma iets meer dan drie jaar geleden een brief van zijn voorganger Rob van Gijzel over die moskee aan het kabinet had ingetrokken. In antwoord daarop gaf Jorritsma daarover tekst en uitleg. Maar voor de LPF was dat niet genoeg. Ook dinsdag legde de partij de burgemeester daarover nog eens het vuur aan de schenen.

Ook in de bijdrage aan het deze week verschenen jaarverslag van de Eindhovense raad haalt de partij flink uit. Daarin komt de LPF nog eens terug op het integriteitsonderzoek in opdracht van Jorritsma naar het handelen van LPF-raadslid Tjerk Langman tijdens de onlusten bij de intocht van Sinterklaas in november 2018 - iets waarvoor Langman zijn excuses moest aanbieden. Dat was volgens de partij een onderzoek op basis van een ‘valse beschuldiging’, dat ‘tot niets leidde’ en dat aangeeft ‘hoe hard en unfair er soms in de Eindhovense politiek wordt gespeeld'.