‘Lopend vuur’ strijkt neer in Eindhoven en Nuenen: ‘Stem op de juiste partij voor de vluchtelingen’

EINDHOVEN/NUENEN - De actie ‘Lopend vuur’ trekt door heel Nederland en deed dit weekend Nuenen en Eindhoven aan. Eindbestemming is Den Haag. Doel is aandacht voor de ellende van vluchtelingen in Europa.

De wakes zijn vanwege corona klein maar de noodzaak niet minder hoog, blijkt uit de woorden van organisator Natascha van Bommel zondag op het Eindhovense 18 septemberplein. ,,Ons doel is de verkiezingen. Je stem heeft invloed op het migratie- en asielbeleid van de regering. Dat moet humaner.” Vluchteling Rakim Mugisha uit Uganda spreekt over het recht op vrijheid voor iedereen. Hij benadrukt in zijn betoog ‘We all are one’.

De wakes worden in verkiezingstijd georganiseerd om aandacht te vragen voor het inhumane migratie- en asielbeleid in Nederland én Europa. ‘Stem op een ‘vlucht-vriendelijke’ partij’. Zaterdagavond is de wake in Nuenen op de kiosk in een sfeervol Park. Op veilige afstand van elkaar staan bij schoenen kaarsjes op de grond. De schoenen zijn symbolisch voor de zware tocht die vluchtelingen moeten lopen naar veiligheid.

Mesch is symbolisch voor de vrijheid

Lopen doet ook Jos Smeets. In een kerk in Mesch, diep in Zuid-Limburg en de plaats waar de bevrijders op 12 september 1944 Nederland binnen kwamen, ontstak hij het lopend vuur en vertrok hij te voet naar Den Haag. ,,Mesch is symbolisch voor de vrijheid”, zegt hij vanaf de kiosk. Smeets loopt van wake naar wake en draagt het ‘lopend vuur’ met zich mee. Hij hoopt op 16 maart in Den Haag aan te komen. ,,Daar wordt door meerdere humanitaire organisaties met originele UHCR-tenten een mini-kampje opgericht waar we politici hopen te ontvangen om het lopend vuur aan over te dragen en in gesprek kunnen gaan over de noodzaak het beleid te veranderen.”

Volledig scherm Zaterdagavond streek de wake neer in Nuenen, bij de kiosk. © Sem Wijnhoven/DCI Media

Indruk maakt een verhaal over een hulpverlener in het vluchtelingenkamp op Lesbos. ,,Het is daar afschuwelijk, maar wíj kunnen aan het einde van de dag in de auto stappen en deze hel achter ons laten.” Sofie Croonenberg is van de organisatie MiGreat dat samen met Vluchtelingencomité Groningen organisator van de landelijke actie is. Zij organiseerde de wake in Nuenen: ,,De situatie in de kampen wordt steeds erger. Er is onderweg veel geweld en in sommige landen mag geen asiel worden aangevraagd terwijl dat een recht is. Het migratie- en asielbeleid is destructief en veel politieke partijen zijn hard. De wakes bewijzen dat er draagvlak is voor een humaan beleid.”

Niemand ontvlucht zomaar zijn eigen land

Ook Salina Mesfun (18) vertelt vanaf de kiosk haar verhaal. Ze vluchtte op haar elfde met haar moeder en broertje uit Eritrea, te voet: ,,Niemand ontvlucht zomaar zijn eigen land. Het is niet fijn. Als ze zien dat je vlucht kun je zomaar doodgeschoten worden.” Eenmaal hier volgde na een nachtje cel twee maanden AZC Arnhem en acht maanden AZC Heerlen. Daar leert ze Nederlands. ,,Er was een speeltuintje. Als je met andere kinderen ging spelen moest je het wel leren om met elkaar te kunnen praten. Het was moeilijk. We wisten niks, spraken de taal niet. Er waren heel veel witte mensen en wij zijn zwart. Het was raar. Maar wij hebben weinig moeilijkheden gehad hier en zijn heel goed opgevangen. Maar je moet een sterk verhaal hebben. Als het niet goed is, dan krijg je geen papieren. Dus stem op de juiste partij om de vluchtelingen.”

Maandag is er een wake in Vessem.