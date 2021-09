Lopers kunnen schoenen alvast uit de kast halen: Marathon Eindhoven gaat door

Zomerserie Eindhoven Ballooning legde loodje door ‘geen medewer­king van gemeente en te groot financieel risico’

13:12 EINDHOVEN - Eindhoven Ballooning was een vierdaags evenement dat jaarlijks in juli plaatsvond. Herman Kleinsmit uit Joure begon in 2005 met het festival dat ieder jaar rond de vijftigduizend bezoekers trok, maar het liep spaak tussen de gemeente en hem. ,,Wie wil er in zo’n stad nog iets organiseren? Nu, ik nooit meer.’’