Lorentz Casimir in Eindhoven: financieel risico bouwplan is te groot

Het Lorentz Casimircollege in Eindhoven hikt aan tegen de grote financiële risico’s die het nieuwe onderwijshuisvestingsplan van de gemeente Eindhoven voor de school met zich meebrengt.

,,Onze school is pas in 2022 aan de beurt", legt rector Jessica Baart van het Lorentz uit. ,,Met de huidige forse stijging van de prijzen in de bouw zouden de kosten al snel een paar miljoen euro hoger kunnen uitvallen dan de nu ingeschatte 16,7 miljoen euro.”

Dat risico wil de school niet lopen, aldus de rector. ,,Daar is onze school en ons schoolbestuur te klein voor. Wij zijn maar een een-pitter.” Aan de gemeenteraad heeft de school om een oplossing gevraagd.

De handtekening van het Lorentz Casimir ontbreekt dan ook onder het akkoord dat onderwijswethouder Stijn Steenbakkers (CDA) onlangs sloot met de Eindhovense middelbare scholen. Het vorige akkoord over dat het gemeentebestuur had gesloten over nieuwbouw- en herhuisvestingsplannen voor deze scholen bleek voordat het helemaal kon worden uitgevoerd al achterhaald. Nieuwe wensen van de schoolbesturen en uit de pan rijzende bouwkosten, met dank aan de bloeiende economie, bleken daar debet aan.

De afgelopen maanden heeft Steenbakkers overleg gevoerd over een nieuwe huisvestingsplan, waarbij van beide kanten (financieel) water bij de wijn is gedaan, zoals zowel de schoolbesturen als Steenbakkers zelf zeiden bij de ondertekening van het akkoord. Het resultaat is een veelomvattend nieuwbouwplan voor zeven scholen, met een prijskaartje van in totaal 113 miljoen euro waardoor 6100 Eindhovense middelbare scholieren over een paar jaar een nieuw schooldak boven hun hoofd hebben.

Daarbij moeten nog dit jaar drie scholen de aftrap doen voor realisering van het plan. Het Christiaan Huygens krijgt aan de Rachmaninovlaan een nieuw gebouw van 15,4 miljoen euro. Vooruitlopend op die nieuwbouw zijn de 1050 leerlingen van deze school begin dit jaar al tijdelijk verhuisd naar de voormalige gebouwen van Sint Lucas, een paar honderd meter verderop. Als de nieuwbouw over een paar jaar gereed is, verhuizen de scholieren weer terug.

Het Stedelijke College kan rekenen op een nieuw gebouw dat in totaal 18,5 miljoen gaat kosten en straks aan de huidige plek aan de Henegouwenlaan 1200 leerlingen zal huisvesten. Zij worden tijdelijk ondergebracht in schoolgebouwen aan de Broodberglaan en de Torenberglaan.

Voor de 640 leerlingen van het Novalis College komt bij het huidige gebouw van deze school een aan de Sterrenlaan nieuwbouw. Die nieuwbouw gaat 2,7 miljoen euro kosten. De tijdelijke noodlokalen van de school die nu al in gebruik zijn, kunnen daarna worden afgedankt.

Voor het Antoon Schellenscollege aan de Hendrik Staetslaan is 5 ton beschikbaar om deze vmbo-school elders in Eindhoven te huisvesten in een bestaand gebouw. Overleg daarover tussen OMO en het gemeentebestuur loopt nog.

Het bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs onderzoekt op welke wijze hieraan gestalte kan worden gegeven. Met als doel dat aan de leerlingen van het Antoon Schellenscollege optimaal onderwijs kan worden geboden.

Volgend jaar zijn vervolgens het Joris College en Helder aan de beurt om van start te gaan met de nieuwbouwplannen. Voor de 1500 leerlingen van het Joris wordt op het huidige schoolterrein aan de Roostenlaan voor 21,5 miljoen euro een nieuw gebouw neergezet, waardoor tijdelijke huisvesting elders niet nodig is. Hetzelfde geldt voor de 190 leerlingen van havo/vwo-school Helder. Ook zij kunnen in hun huidige gebouw aan de Roostenlaan blijven als er voor 2,4 miljoen euro elders op hetzelfde terrein voor hen een nieuw gebouw verrijst.