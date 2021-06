Lorentz Casimir Lyceum heeft weer de beste robot van Nederland

EINDHOVEN - Voor het tweede jaar op rij hebben leerlingen van Lorentz Casimir Lyceum in Eindhoven de Inspire Award bij de First Tech Challenge gewonnen, een wedstrijd voor de beste schoolrobot. Vrijdagmiddag ontvingen ze de prijs uit handen van de jury.

Af en toe moeten de dertien leerlingen van het Lorentz Casimir Lyceum, die afgelopen weekend de First Tech Challenge (FTC) wonnen, zichzelf dit schooljaar ook bijna een robot hebben gevoeld. Vanmiddag zijn de leerlingen weliswaar weer samen in hun eigen lokaal aanwezig, bijna het hele proces, van bedenken tot bouwen en programmeren, was gedurende lockdowntijd. Dus werkten ze zoveel mogelijk in afzondering en stuurden ze elkaar en hun robot Cassie op afstand aan.

,,Daarom ben ik dubbeltrots op onze leerlingen dat ze hebben gewonnen”, vertelt Linda Barnier, hun coach en designdocent op school. ,,Omdat ik ze niet aan de oren kon trekken.” Volgens 5vwo-leerling Elisa Kruijt was het vooral in het begin wennen. ,,Het is lastig om alles online te doen. Ook merkte je dat je daardoor minder snel een hecht team vormt.”

Logeren

Uiteindelijk vonden de leerlingen toch een manier die werkbaar was. Cassie ging steeds een nachtje uit logeren bij de leerlingen. ,,En als er geen ander bezoek langskwam, kon nog een andere leerling meehelpen.” Daarnaast zonden ze livestreams en filmpjes uit met instructie en zelfs tips voor de andere 48 deelnemende scholen om ook gemotiveerd te blijven in coronatijd. Deze filmpjes zorgden er mede voor dat ze Inspire Award kregen, de belangrijkste prijs. De FTC bestond uit drie wedstrijdonderdelen, waaronder de finale afgelopen zaterdag waarbij de robots punten moesten verzamelen door ringen in een goal te werpen.

Het is het tweede jaar op rij dat het Lorentz de robotwedstrijd wint. Vorig jaar dachten ze zich daarna op te kunnen maken voor deelname aan het WK in Amerika. Sponsoren waren al gestrikt en tickets geboekt, tot corona roet in het eten gooide. Ditmaal gaat het WK voor het tweede jaar op rij niet door. ,,Erg jammer, maar volledig begrijpelijk met duizenden leerlingen uit de hele wereld.” Dat ze volgend jaar wederom moeten winnen om naar Amerika te mogen, vinden ze minder begrijpelijk. ,,Maar driemaal is scheepsrecht.”

Behalve punten voor hun interactie met andere deelnemers, was er ook lof van de jury voor het technische gedeelte. ,,Ze waren heel geïnteresseerd in de codes en de programma’s waarmee we de robot besturen”, vertelt Jochem van den Broek. ,,Hoe wij het gedaan hebben, hadden ze nog nooit gezien.”