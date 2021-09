Lot dochterbedrijf TDE blijft onzeker na Belgische overname sportmarketingbureau Triple Double

Opperste concentra­tie bij NK schaken voor jeugd in Best: ‘Vooruit denken en trucjes toepassen om je tegenstan­der te verslaan’

26 september BEST - ,,Mijn tegenstander zette zijn paard op F5. Daar kon ik niet tegen verdedigen. Hij zette me vast”, vertelt Mathijs Vogels (11) uit Best. Hij is één van de 72 kinderen die weloverwogen zijn schaakstukken neerzet op het NK Schaken Jeugd-D (t/m 12 jaar).