Loud Noise uit Eindhoven steekt zorgverleners hart onder de riem en geeft festivalkaarten weg

Gratis naar Dynamo Metalfest, Into The Grave en Das Oktober Metalfest. Het Eindhovense boekingskantoor Loud Noise wil het mogelijk maken voor zoveel mogelijk zorgverleners. ‘Alleen wanneer zij gesteund worden kunnen we de zomer ‘muzikaal’ nog enigszins redden.’

Loud Noise is een serieuze speler in concert- en festivalland. Vele clubshows en het indoor rockfestival Prognosis in de Effenaar in Eindhoven heeft het buro inmiddels al moeten annuleren of verplaatsen. Voor de rockfestivals Dynamo Metalfest, Into The Grave en Das Oktober Metalfest ziet het er vooralsnog wat positiever uit. Voor deze festivals gaat Loud Noise gratis kaarten beschikbaar stellen voor zorgverleners.

,,We zijn ons als geen ander bewust van het harde werk dat de mensen in de zorg nu leveren. Zij strijden in de frontlinie van de oorlog tegen het virus. Alleen wanneer zij gesteund worden kunnen we de zomer ‘muzikaal’ nog enigszins redden. Na de extra inzet die nu wordt geleverd verdienen deze helden wel wat ontspanning, een biertje en goede muziek.”

Loud Noise vraagt mensen om hun persoonlijke helden te ‘taggen’ onder de berichten rond deze actie die het boekingskantoor via social media de komende dagen verspreidt. ,,We gaan zoveel mogelijk zorgverleners die daar worden genoemd vrijkaarten toesturen.”

Dynamo Metalfest is 17 en 18 juli op de IJsbaan in Eindhoven, Into The Grave is van 7 tot en met 9 augustus in Leeuwarden en Das Oktober Metalfest is op 3 oktober in het Klokgebouw.