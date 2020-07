Louis Buelens krijgt in Eindhoven alsnog eerbetoon dat hij verdient

EINDHOVEN - Karel Buelens is geen prater. En van zoveel volk bijeen op het Louis Buelenspad in Eindhoven, genoemd naar zijn neef, wordt hij nog stiller. Maar trots is de 71-jarige zeker. ,,Het is fijn dat er zoveel mensen zijn; dat is toch een eerbetoon voor Louis. Dat is wel het minst dat 'm verdient", klinkt het in sappig Belgisch bij de onthulling van het naambordje op het pad in het Amandelpark in Vaartbroek.

Dat moet een blijvende herinnering zijn aan de jonge Belgische vliegenier die in 1960 zijn leven opofferde om vele anderen te sparen. Hij stuurde zijn haperende vliegtuig naar een toen nog braakliggend terrein en stortte neer. In plaats van dat hij boven de stad zijn schietstoel gebruikte en zijn eigen leven redde. Karel Buelens was een jaar of elf toen ze kwamen vertellen dat zijn neef was overleden. Hij kreeg er een medaille ‘voor moed en zelfopoffering’ voor. De militaire. De burgerlijke had ie al verdiend toen ie als tiener een vriendje onder het ijs uittrok en het leven redde. ,,Ja zo was Louis", aldus neef Karel.

Het monument voor de omgekomen vlieger Louis Buelens in het Amandelpark in Vaartbroek in Eindhoven

In de wijk Vaartbroek die hier verrees werd later de Louis Buelensschool opgericht, als eerbetoon. Tot zover het heldenverhaal. De aanleiding voor het feestje gisteren is minder fraai. De Louis Buelensschool van schoolbestuur Salto dacht enkele jaren geleden dat het beter was om een hippe naam (De Groene Vlinder) te bedenken dan die oude historische, stoffige. Hoefden ze ook het monumentje in het park niet meer bij te houden. Schandalig. Respectloos. Klonk het vrijdag in het Amandelpark.

Ria van den Baar en Karel Buelens hebben in het Amandelpark in Vaartbroek in Eindhoven het naambordje van het Louis Buelenspad onthuld.

Het was toenmalig voorzitter Peter van den Baar van de Henri van Abbestichting die op zijn eigen manier de kwestie aan de orde stelde in een ingezonden brief. We schrokken er enorm van, zegt zijn vrouw Ria van den Baar. ,,Onze drie kinderen hebben hier op school gezeten. Ze gingen ook altijd mee naar de uitwisseling in Tervuren. Louis Buelens leefde op school. En dan zoiets.... Zo ga je niet om met een échte held.” Zij mocht gisteren met Karel Buelens het naambordje onthullen, want haar man Peter is onlangs overleden.

Herdenking in Eindhoven bij monument voor omgekomen vliegenier Louis Buelens met Mat Vlaminckx (links, Heesterakker Leeft), Ria van den Baar (rechts) en middenachter neef Karel Buelens.

En zo ging het balletje rollen. Heesterakker Leeft, Leefbaarheidsteam Vaartbroek, de Henri van Abbestichting en raadslid Tjerk Langman van de LPF gingen er achter staan. Een poging om het hele Amandelpark naar de vliegenier te noemen mislukte; dan zou ook het appartementencomplex van adres verschieten. En dus werd gekozen voor het pad door het park, net in het jaar dat het 60 jaar geleden is dat Buelens zijn heldendaad verrichtte. Bij het monument werd gespeecht. Het monument dat inmiddels bijgehouden wordt door Jan Bakermans. ,,Want dat stond er Louis Buelens-onwaardig bij", aldus de buurtbewoner.

Het zwart-wit-portret van de Belgische vliegenier Louis Buelens die omkwam toen hij voorkwam dat zijn vliegtuig in de drukke bebouwing van Eindhoven neerstortte in januari 1960.

Jos de Greef van de Van Abbestichting en oud leerkracht van de school bracht gisteren nog een zwart-wit-portret van de Belgische held mee. ,,Dat hebben we gered bij het vuilnis van de school. Nu krijgt het een beter plekje.” Waarna Karel Buelens nog een mooi boeket legde bij het monument. Maar tevreden? ,,Het is vooral een troost dat er zoveel mensen voor ingegrepen hebben.” En Ria van den Baar noemt het ‘een schrale troost’. ,,Het is tenminste iets; Peter heeft het nog meegekregen, een paar dagen voordat hij overleed. Hij zou er wel tevreden mee zijn dat Louis Buelens en zijn heldendaad niet voor de toekomst verloren gaan.”

Neef Karel Buelens in gesprek met Jan Bakermans, die het monument voor Louis Buelens in het Amandelpark in Eindhoven beheert.