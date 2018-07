Lourdeskerk in Eindhoven gekraakt: Parochie daagt 'inbrekers'

Zo ontdek je de best bewaarde geheimen van het Leenderbos

11:00 LEENDE - Boswachter Eugenie Berben geeft deze zomer rondleidingen in het Leenderbos. ,,Hou je mond dicht en luister naar de stilte", adviseert ze iedereen die een bezoekje brengt aan het natuurgebied tussen Leende en Valkenswaard. Want juist dan ervaar je het op z'n best.