Lout Donders beschrijft een Eindhovens oorlogsverhaal dat zijn leven beïnvloedt

Ravage na botsing tussen 2 auto's op Karel de Grotelaan in Eindhoven

11 april EINDHOVEN - Twee auto's zijn zaterdagmiddag rond 15.00 uur op elkaar gebotst op de Karel de Grotelaan in Eindhoven. Er zijn geen gewonden gevallen, maar de ravage is groot. De weg is afgesloten in de richting Veldhoven.