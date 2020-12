Louter schone DAF-trucks gloren aan horizon: in 2040 wil truckindustrie geen vrachtwagens op fossiele brandstoffen meer bouwen

EINDHOVEN - De dieseltruck gaat er aan. Het is nog ver weg, maar toch: DAF en andere Europese truckfabrikanten beloven in 2040 nog louter schone vrachtwagens op de markt te brengen.

De handtekening van DAF-topman Harry Wolters staat onder een overeenkomst tussen de truckindustrie en een Duits klimaatonderzoeksinstituut, Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Alle grote fabrikanten verbinden zich aan de doelstelling om in 2040 alleen nog schone vrachtwagens te produceren.

Quote Met de ambitie om in 2040 geen trucks op fossiele brandstof­fen meer te bouwen, leggen we als industrie de lat erg hoog” Harry Wolters, DAF Trucks

Eerder spraken de vrachtwagenbouwers af dat het vrachtwagentransport uiterlijk in 2050 klimaatneutraal zal zijn. Om dat bereiken zal tien jaar eerder de productie van dieseltrucks moeten worden beëindigd. De beperking van CO2-uitstoot van dieseltrucks met gemiddeld een paar procent per jaar is niet voldoende om de klimaatproblemen de baas te blijven, zo zijn de truckbouwers en klimaatonderzoekers overeengekomen.

,,Met de ambitie om in 2040 geen trucks op fossiele brandstoffen meer te bouwen, leggen we als industrie de lat erg hoog", laat DAF's president-directeur in een reactie weten. ,,We realiseren ons dat – willen we die ambitie realiseren – we verder moeten kijken dan onze eigen expertise. Daarbij gaat het onafhankelijke Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung ons ondersteunen.”

Elektriciteit, waterstof en biobrandstoffen

DAF stelt dat het niet om alleen de productie van vrachtwagens gaat. Ook de productie en beschikbaarheid van energiedragers als elektriciteit, waterstof en CO2-neutrale synthetische brandstoffen moeten bij de transitie worden betrokken.

De Eindhovense fabrikant loopt in de industrie voorop met de verkoop van de eerste elektrische trucks. De samen met VDL ontwikkelde e-truck heeft een bereik van 200 kilometer. Opvallend is dat de fabrikanten aangeven zich te willen focussen op klimaatneutraal transport voor de lange afstand. Dat draagt immers het meeste bij aan het terugdringen van CO2-uitstoot.

Waterstof voor verbrandingsmotor

DAF houdt zich behalve met de elektrische vrachtwagen en een hybride variant met een diesel- en elektromotor ook bezig met de ontwikkeling van een waterstoftruck. DAF ziet bovendien in waterstof voor de verbrandingsmotor een veelbelovend alternatief. Waterstof geldt als een oplossing voor vervoer over langere afstanden.

Oplaadpunten en tankstations nodig

Bij de omslag naar klimaatneutraal transport is volgens de verklaring van de fabrikanten en de klimaatonderzoekers politieke hulp nodig. Transporteurs moeten worden geprikkeld om schone vrachtwagens te kopen, bijvoorbeeld door belastingheffing op CO2. Ook moet de infrastructuur op orde zijn, met voldoende oplaadpunten voor stroom of tankstations voor waterstof en investeringen in energienetwerken die de benodigde capaciteit aan kunnen.