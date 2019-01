Love and Marriage Beurs Eindhoven afgelast, mogelijk veel gedupeerden

EINDHOVEN - De Love and Marriage Beurs die komend weekend in het Eindhovense Beursgebouw georganiseerd zou worden is op het laatste moment geannuleerd. Of deelnemers en mensen die een kaartje hebben gekocht hun geld terugkrijgen is zeer de vraag. De organisatie is onbereikbaar.

Zowel het Beursgebouw als deelnemers werden de afgelopen dagen pas geïnformeerd over de annulering van de beurs. Volgens Beursgebouw-eigenaar Chris Aelberts heeft de organisatie financiële problemen. ,,Aan ons was, ondanks meerdere vermaningen, nog niets betaald. Heel vervelend, voor ons maar ook voor de deelnemers en bezoekers.” Of die inderdaad kunnen fluiten naar hun geld durft Aelberts niet te zeggen. ,,Wij zijn enkel verhuurder van de accommodatie en staan daar helemaal buiten. Natuurlijk gaan wij ook nog proberen de gemaakte kosten te verhalen op de organisatie maar zware middelen zullen we niet inzetten. de ervaring leert dat je dat een dure advocaat kost en weinig oplevert.”

Hoeveel standhouders en bezoekers gedupeerd zijn is onduidelijk. De website van de beurs is offline en eigenaar Rob de Keijzer onbereikbaar. Bruidsfotografe Célie de Block is bang dat ze de 1.200 euro voor de stand en 800 euro aan gemaakte kosten kwijt is. ,,Het zou mijn eerste beurs zijn en dan hoor je een paar dagen van te voren dat het allemaal niet doorgaat. Het riekt naar oplichting.”

Daarmee verwijst De Block naar een eerdere editie van het evenement in november vorig jaar. De beurs in Breda werd toen ook een paar dagen voor aanvang geannuleerd. Voor de Love and Marriage beurs stonden nog edities gepland voor Rotterdam (februari) en Utrecht (maart). Deze gaan net als de beurs in Eindhoven echter niet door. Opmerkelijk is dat de beurs in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam eind vorig jaar al werd geannuleerd.