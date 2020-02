Loverboy krijgt twee jaar cel voor uitbuiting van welwillende verloofde

Veulpoe­pers-film in première op DOCfeed: opkomst en ondergang van een Brabants fenomeen

13:00 EINDHOVEN - Filmfestival DOCfeed vindt dit jaar voor het eerst plaats in Lab-1, de voormalige Zien-bioscoop aan de Keizersgracht in Eindhoven. Openingsfilm is ‘RK Veulpoepers BV, de hippies van Beek’, over de opkomst en de ondergang van de legendarische Brabantse folkgroep. De film gaat hier donderdag 13 februari in première.