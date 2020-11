LPF: burgemeester Jorritsma liegt over moskeebrief

EINDHOVEN - De Lijst Pim Fortuyn in Eindhoven zegt dat burgemeester John Jorritsma liegt over de gang van zaken rondom een brandbrief die zijn voorganger Rob van Gijzel stuurde aan het kabinet over de Al Fourqaan-moskee.

‘Haagse bronnen’ van LPF-fractievoorzitter Rudy Reker zeggen dat Jorritsma de brief al op Prinsjesdag 2016 ‘verscheurde’. Maar op vragen van de LPF antwoordde de burgemeester vorige maand dat de brief pas in de weken ná Prinsjesdag 2016 van tafel is gehaald, in goed overleg met toenmalig minister Ard van der Steur (Veiligheid).

Noodkreet over moskee

Rob van Gijzel stuurde de noodkreet over de salafistische moskee in zijn nadagen als burgemeester naar in totaal drie ministeries. De PvdA-burgemeester worstelde met radicalisering in Eindhoven, vroeg zich af waar de moskee zijn geld vandaan haalde en vroeg het kabinet om onderzoek naar de inkomsten.

Quote Ik heb geen hekel aan de burgemees­ter. Ik heb een hekel aan liegen Rudy Reker, LPF

De keus van Jorritsma om de brief kort na zijn aantreden in september 2016 in alle stilte en zonder overleg met zijn voorganger in te trekken, veroorzaakte eerder dit jaar al ophef in de Eindhovense politiek.

Aanklacht

Reker neemt de veronderstelde leugens hoog op. ,,Ik heb geen hekel aan de burgemeester. Ik heb een hekel aan liegen. Hij mag best fouten maken maar ik wil geen liegende burgemeester’’, zegt hij.

Een reeks vervolgvragen die de LPF heeft gesteld is eigenlijk een aanklacht, aldus Reker. ,,Ik heb het in de vorm van vragen opgesteld om te voorkomen dat het in de doofpot belandt. De burgemeester is onbetrouwbaar.’’

Wie zijn bronnen zijn wil hij niet onthullen. ,,Het zijn keiharde woorden maar als ik ook maar één seconde twijfelde, had ik het niet opgeschreven’’, zegt hij daarover. ,,Ik ben de laatste die iemand onterecht beschuldigt.’’

Partijgenoot uit de wind

De LPF is blijvend bezorgd over de Al Fourqaan-moskee en vreest dat er niet genoeg aandacht is voor bijvoorbeeld gedwongen huwelijken, ronselpraktijken en optredens van haatpredikers.

De burgemeester zegt dat hij met de minister gezamenlijk heeft besloten dat de brief niet meer nodig was omdat ze samenwerkingsafspraken maakten. Hij wilde bovendien met een schone lei beginnen, zei hij eerder.

Fractievoorzitter Reker denkt dat Jorritsma de brief heeft verscheurd om zijn partijgenoot Van der Steur uit de wind houden. De VVD-bewindsman lag destijds al onder vuur, onder andere vanwege de bonnetjesaffaire. De zogenoemde Teevendeal brak de minister later alsnog op.