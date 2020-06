LPF staat bijna alleen in raad Eindhoven

Naast VVD, CDA, GroenLinks en PvdA steunen ook bijna alle oppositiepartijen de ‘fatsoensmotie’ van ChristenUnie en 50Plus tegen de LPF. Het gaat om SP, D66, Denk en Leefbaar Eindhoven. Daarmee kan de motie op steun rekenen van 39 van de 45 raadsleden.

In de raad balen veel partijen al jaren van de manier waarop de LPF politiek bedrijft. Directe aanleiding voor de motie is een gefotoshopte afbeelding van Jorritsma, samen met de voorman van Kick Out Zwarte Piet. ,,We kunnen niet meer doen dan met zijn allen uitspreken dat we er tabak van hebben. En dat gaan we nu dinsdagavond doen", zegt fractievoorzitter Saskia Lammers van GroenLinks.

,,Natuurlijk steunen wij de burgemeester”, zegt PvdA-fractievoorzitter Hafid Bouteibi. Niemand in de politiek verdient het om op zo’n manier tot persoonlijk doelwit gemaakt te worden, vindt Bouteibi. ,,Het is ook nog eens een afbeelding die onwaar is, en daarmee smerig.” Volgens Bouteibi doet de LPF ten onrechte alsof Jorritsma in de discussie over zwarte piet de afgelopen jaren stelselmatig partij heeft gekozen voor de actiegroep van Kick Out Zwarte Piet. ,,Dat is helemaal niet zo.”