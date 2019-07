LPF wil dat gemeente Eindhoven boerkaverbod actief handhaaft

De wet die het dragen van integraalhelmen, bivakmutsen en boerka's in het openbaar vervoer en in gebouwen van het onderwijs, de zorg en de overheid strafbaar stelt, gaat woensdag 1 augustus in. Maar lang niet alle instanties en gemeenten maken zich druk om het verbod. De Eindhovense LPF-fractie reageert ‘verontwaardigd'. ‘Nederland is een rechtsstaat en wat voor signaal geven we af aan de burger als we nieuwe wetgeving niet gaan naleven?', schrijft raadslid Tjerk Langman.