Luc Nilis is het scoren nog niet verleerd en schittert in Acht bij ‘Legendary PSV’

INTERVIEW Marcel Brands wil bij PSV het geld beter besteden dan veel Engelse clubs volgens hem doen: ‘Ik hou wel van hoog inzetten’

PSV moet de lat hoog leggen op de transfermarkt en veel vaker dan drie keer in dertien jaar de groepsfase van de Champions League halen, vindt de nieuwe topman Marcel Brands. Hij is blij om weer in de Nederlandse voetbalcultuur wakker te worden in plaats van de Engelse. ,,Verkwisting is een groot woord, maar het gaat daar soms wel die kant uit.”

2 juli