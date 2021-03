Luchtmacht oefent twee weken met Hercules C-130 in de avonduren

Brommobiel rijdt de A67 op bij Eersel, politie haalt ouder persoon van de weg

6 maart EERSEL - Een brommobiel, die maximaal 45 kilometer per uur kan rijden, is zaterdagmiddag de snelweg opgereden bij Eersel. Het rode autootje was bezig aan een ritje over de A67 richting Eindhoven totdat de politie ingreep. Volgens agenten zat er een ouder persoon in de brommobiel.