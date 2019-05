Luchtvaartdeskundige Joris Melkert in Science Café Eindhoven: 'Winst op een vliegticket nog geen tien euro'

Vooruitgang

De teneur van beide verhalen was dat vliegen de mensheid veel vooruitgang heeft gebracht, maar in de huidige omvang ook schadelijk is. Toch zal er niet veel veranderen als het prijsverschil tussen een vliegticket en een treinkaartje zo groot blijft. ,,En verwacht niet dat een land als Dubai, dat voor een derde van zijn economie afhankelijk is van zijn luchthaven of Turkije, dat het grootste vliegveld ter wereld wil bouwen, de afspraak uit 1944 zal opzeggen", tempert Melkert de hoop van sommige vragenstellers.

De ingenieur, regelmatig in het nieuws na weer een luchtvaartincident, schetste de stormachtige ontwikkeling in de laatste halve eeuw. Vliegtuigen zijn groter, veel zuiniger en ook stiller geworden. Maar verdere innovatie wordt getemperd door de smalle marges voor de vervoerders: wereldwijd minder dan 10 euro gemiddeld per ticket. En vliegtuigbouwers Boeing en Airbus die de markt beheersen, hebben een levertijd van acht jaar voor een nieuw toestel. Dus ook daar is geen noodzaak voor bijvoorbeeld investering in schonere motoren. Comac is een nieuwe Chinese fabrikant. Heeft volgens Melkert al honderd toestellen - lijkend op de Boeing 737 Max - verkocht. ,,Maar alleen aan de Chinese overheid of aan China gelieerde bedrijven."