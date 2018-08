Luchtvaartexpert Ary Ceelen (1919-2018 ) overleden

Met name zijn kennis over de geschiedenis van het zweefvliegen in Nederland was indrukwekkend. Zijn interesse ging in het bijzonder naar de ontstaansgeschiedenis van vliegveld Welschap. Ook voor deze krant schreef de Eindhovenaar geregeld ingezonden stukken over dit onderwerp. Het is mede aan Ceelen te danken dat enkele luchtvaartgebouwen uit de vooroorlogse periode behouden zijn. Onder andere het voormalige clubgebouw van de Aeroclub en het markante luchthavengebouw in Meerhoven (tegenwoordig een lunchroom) waren er zonder de bemoeienis van de historicus waarschijnlijk niet meer geweest.

Ceelen verwierf in het luchtvaartwereldje ook bekendheid met zijn tijdschrift voor luchtsporters. Hij gaf dit blad uit met zijn vrouw Rietje in de periode tussen 1973 en 1988. Lezers werden geïnformeerd over alle wetenswaardigheden op luchtsportgebied.

Ere-insigne

Voor zijn inzet en betrokkenheid op vele vlakken kreeg Ceelen het ere-insigne in goud van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL). In 2013 kreeg hij van dezelfde club ook de eremedaille in brons voor zijn verdiensten.

Coen van den Heuvel van de luchtvaartwinkel Flash Aviation aan de Zeelsterstraat was jarenlang goed bevriend met Ceelen. ,,Je werd altijd enthousiast ontvangen als je een bezoek bracht. In 2013 heb ik Ary nog eens uitgenodigd voor een reisje in een luchtballon. Een van de andere passagiers schepte op dat hij al tachtig was en toch die ballonvaart ging maken. En daar kwam net Ary aangefietst. 93 jaar oud en nog altijd even vief."

Volgens Van den Heuvel was Ceelen een bijzonder vriendelijke man. ,,Bij ieder bezoek probeerde hij me nog wat boeken over de luchtvaart mee te geven. Tot de laatste keer. Alles wat hij nog had wilde hij eigenlijk zelf houden, zei hij een beetje sip."