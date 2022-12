Lucifers gevonden na brand bij Eindhovens autobedrijf AP Carstore, meerdere auto’s in de as

Methylami­ne als wondermid­del om meubels schoon te maken? Raad van State gelooft daar geen snars van

DEN HAAG/EINDHOVEN - In zijn garage in Eindhoven werd in 2020 een jerrycan gevonden met 25 liter methylamine, een grondstof waarmee drugs gemaakt kunnen worden. Voormalig burgemeester John Jorritsma sloot de garage van een 41-jarige man daarom terecht voor een jaar, stelt de Raad van State.

22 december