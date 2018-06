Lucille Werner uit Eindhoven: Laat handicap toch gewoon zien op tv

EINDHOVEN - Lucille Werner uit Eindhoven en Matijn Nijhuis, nieuwslezer bij Radio 2 willen dat er meer mensen met een handicap in de media verschijnen. „Ik heb een hekel aan quota, maar misschien is een gehandicaptenquotum helemaal niet zo’n slecht idee.”

Op televisie zijn te weinig mensen met een handicap te zien. ,,Er komt weleens een gehandicapte in beeld, maar vooral als er geld wordt ingezameld voor een rolstoelbus”, zegt Matijn Nijhuis (43).

De nieuwslezer, geboren met cerebrale parese, een spasme, werkt sinds de jaren 90 in de media. Een schuldige valt niet zo makkelijk aan te wijzen. Nijhuis: „Sommige gehandicapten denken misschien: ik ga toch niet met mijn rolstoel die tv-studio in. Ze gaan er bij voorbaat van uit dat er voor hen geen plek is in de media.”

TV Oost

Nijhuis was jarenlang het gezicht van TV Oost. Tijdens het presenteren droeg hij een huidkleurige spalk om zijn arm om zo zijn spasme enigszins te verbergen. „Het was mijn eigen beslissing die spalk te dragen. Ze hebben me niks opgedragen. Ik wil de kijker niet te veel afleiden. Nu zou ik dat nooit meer doen. Aan de andere kant: als ik die spalk niet had gedragen, had ik misschien het nieuws niet kunnen presenteren.”

Net als Nijhuis hebben ook presentatrice Lucille Werner (50), bekend van het tv-programma Lingo, en presentator en theatermaker Marc de Hond, een handicap. Alle drie werken ze in de media en zijn ze het over één ding eens: als je wilt dat de media een afspiegeling zijn van de samenleving zijn, dan moeten er meer gehandicapten in beeld.

Volledig scherm Matijn Nijhuis. © NPO

Motivatie

De enorme motivatie om uit te blinken in je werk ontbreekt weleens bij mensen met een handicap, vindt Nijhuis ,,Niet doordat ze laf zijn, maar doordat ze nooit iemand met een handicap op televisie zien en concluderen dat het niet kan – en dat is natuurlijk niet zo.”

De komende tijd blijft Nijhuis zich met hulp van De Hond inzetten voor de zichtbaarheid van gehandicapten. Door ze zelf aan te sporen, maar misschien ook wel door eens met de baas van de NPO te gaan praten.