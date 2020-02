Ludovieckus is de nieuwe stadsprins van Lampegat

Toestel Transavia naar Eindhoven wijkt uit naar Bor­deaux

0:35 EINDHOVEN - Een toestel van Transavia is zaterdagavond uitgeweken naar de luchthaven van de Franse stad Bordeaux. De reden is niet bekend. Een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij zegt dat het niet om een noodlanding gaat. Het toestel was vertrokken uit de Portugese stad Faro en onderweg naar Eindhoven. Daar is het toestel uiteindelijk om 0.01 uur alsnog geland.