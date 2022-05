Luidkeels meezingen met ‘Somebody To Love’ in het Eindhovense Stadswandelpark

Het orkest speelde in de Wim van Doorne Muziekkiosk in Eindhoven samen met de Belgische Queen tributeband Mother Mercury. Alle grote hits werden door een enthousiast publiek uit volle borst meegezongen. I Want To Break Free, Radio Gaga, Somebody To Love en natuurlijk Bohemian Rhapsody.

Queen-concert staat nog op het verlanglijstje

Marlies Kluiters en Hanze Bakker zijn Queen-fans van het eerste uur. ,,Al sinds onze studententijd”, zegt zij. Een concert van de band zelf hebben ze - ook in de huidige samenstelling - nog nooit bijgewoond. ,,Dat staat nog op ons verlanglijstje.” Bakker is zanger bij en voorzitter van het Philips Philharmonisch Koor, dat regelmatig samen met het harmonieorkest optreedt. ,,Ik vind het knap dat ze dit aandurven, samen met een tributeband”, zegt hij na afloop van het concert, dat ruim een uur duurde.

Een overtuigende Freddie

De Wim van Doornekiosk verzorgt elke zondagmiddag in mei, juni en september een muziekoptreden. Soms komt de muziek niet goed tot zijn recht, de afstand van de rijen stoeltjes tot het grote podium verhindert dan het contact tussen muzikanten en publiek. Daar was deze keer geen sprake van. Zanger Sonny Vande Putte van Mother Mercury bespeelde de Queen-fans met grappen en vooral een overtuigende interpretatie van de echte Freddie Mercury. Het kleine regenbuitje halverwege het concert deerde niemand, alleen belemmerden de opgestoken paraplu’s even het zicht op het podium vanaf de achterste stoeltjes.

Quote Samen repeteren zat er niet in; alleen een halfuur voor aanvang van het concert konden ze aan elkaar wennen

Het idee voor de samenwerking tussen het orkest en de band kwam van Matty Cilissen, dirigent van het Philips Harmonie Orkest. ,,Ik zag hen optreden in Gent en heb gevraagd of ze eens wilden samenspelen. Vandaag was de première.” Cilissen stuurde zijn arrangementen van de Queen-hits naar de bandleden, die er mee aan de slag gingen. Samen repeteren zat er niet in; alleen een halfuur voor aanvang van het concert konden ze aan elkaar wennen. Het bleek geen beletsel voor een uur Queen-plezier.

‘Zo bereiken we een ander, jonger publiek’

Michael Penson speelt de toetsen bij Mother Mercury. ,,Dit smaakt naar meer”, zegt hij. ,,Het haalt ons uit onze comfortzone. Euphoniumspeler Ruud Ritzen heeft genoten van de samenwerking met de band. ,,Op deze manier bereiken wij met ons orkest weer eens een ander, jonger publiek. En ook Pierre Fransen van de stichting Wim van Doorne Muziekkiosk is tevreden. ,,Dit orkest nemen we elk jaar graag op in ons programma. Vanaf volgend jaar elke laatste zondag van juni.”

Zondag 12 juni is om 14.30 uur de beurt aan het Stratums Muziekkorps Sint Cecilia met het zangkoor 4Tune Entertainment.