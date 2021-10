Luisteren naar de eigenzinnige lessen van Augustinus

De Paterskerk maakt nu deel uit van DomusDela. De deuren aan de Kanaalstraat gaan zondag weer open voor de viering van het eerste lustrum van geloofsgemeenschap Augustinus. Die naam is niet toevallig gekozen. Immers, de paters Augustijnen hebben in de Paterskerk steeds de soms wat eigenzinnige uitgangspunten van hun naamgever in ere gehouden. En dat had de gelovigen zó aangesproken, dat ze dat wilden doen voortleven.

Zij waren niet de enigen. In de jaren tachtig was Augustinus de eerste heilige met een eigen website, dankzij James O’Donnell. Dat schrijft Ingrid van Neer van het Augustijns Instituut in de Kerk Krant van de geloofsgemeenschap. Hij leefde van 13 november 354 tot 28 augustus 430 en was bisschop in het Noord-Afrikaanse Hippo Regius. ‘Augustinus leert ons dat we eerst langs ons eigen hart moeten gaan, bij ons zelf naar binnen moeten kijken om God te kunnen ontmoeten. Dat persoonlijke spreekt velen in onze tijd aan’, aldus Van Neer.

Dat geldt ook voor de negentig aangesloten leden van de gemeenschap. Niet heel veel, maar dat is ook niet van belang. In de woorddienst van zondag 17 oktober hield voorganger René Hornikx de bezoekers al voor dat het er niet om gaat de grootste te zijn of macht te hebben. Later stond hij stil bij het lijden waarmee sommigen geconfronteerd worden. En haalde een Chinese wijsgeer aan, die een vrouw die verdriet had om haar gestorven zoon de opdracht had gegeven een mosterdzaadje op te halen bij elk huis zonder verdriet. Ze vond er geen en was zo druk doende anderen te troosten dat ze haar eigen pijn niet meer voelde.

,,Wij zijn geen officieel lid van de rooms-katholieke kerk”, legt voorzitter Harrie Meelen uit. ,,De bisschop gedoogt ons.” Dat heeft te maken dat bij de vieringen in de kapel van Glorieux ook vrouwen mogen voorgaan en de gemeenschap niemand wil uitsluiten, terwijl volgens de clerus in Rome bijvoorbeeld homoseksualiteit nog steeds zondig is. Net als Augustinus gaat ook deze geloofsgemeenschap zelf op zoek naar de essentie van het geloof. ,,Maar niet alleen”, zegt Meelen. ,,We hebben contact met andere kleine kerkgenootschappen zoals De Oase in Veldhoven en de Kapel (voorheen de Eindhovense Studentenkerk).

Jacqueline Wolbrink zingt in het koor en is al negen jaar fan van Augustinus. ,,Wat me aanspreekt is de vertaling van de bijbel. Die getuigt van gelijkwaardigheid en het belang om dienstbaar te zijn. En we hebben prachtige liederen. Ik ben blij dat we na corona nu eindelijk weer mogen zingen.”

Pastoraal werker Marleen Kremers is ook voorganger en werkt ook voor de zorgbehoevende zusters van Glorieux. ,,Ik weet dat ze blij zijn met de komst van Augustinus. Sommigen komen dan ook naar het koffiedrinken na afloop van de viering.”

De lustrumdienst in DomusDela van 24 oktober begint om 10.00 uur. Belangstellenden zijn welkom, wel is een corona toegangsbewijs nodig.