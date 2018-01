Lumens verkoopt kantoor aan Don Boscostraat Eindhoven

Bij de welzijnsorganisatie werken nog zo'n 300 mensen, terwijl er dat op het hoogtepunt 800 waren. De meeste werken echter op locatie of zelfs thuis. Ook in jongerencentrum Dynamo heeft Lumens nog een kantoortuin. Veertig medewerkers in ondersteunende functies hadden hun werkplek op de Don Boscostraat, naast Saltoschool De Trinoom. ,,Het jasje was te groot geworden. We konden het verhuren aan allerlei organisaties in het maatschappelijk veld via het zogenaamde Social Lab. Maar we zijn geen huisvester. Nu de organisatie op een stabiel aantal is aangekomen, hebben we besloten het kantoor te verkopen en een beter passend jasje te gaan zoeken. In Eindhoven, dat wel", aldus Arts.