Luminis opent vestiging in Eindhoven

Na Apeldoorn, Arnhem, Rotterdam en Amsterdam opent Luminis een vestiging in Eindhoven. Het is de vijfde vestiging in Nederland van het snelgroeiende technologiebedrijf. Deze nieuwe locatie van Luminis richt zich primair op klanten in het zuiden van het land, met name regio Eindhoven. Luminis, opgericht in 2002, is in 15 jaar uitgegroeid tot een technologiebedrijf met meer dan 160 medewerkers. In Eindhoven start het bedrijf met een kleine tien werknemers.