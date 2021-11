Lunchen als het nieuwe dineren, ‘Die coronaregels kunnen het zomaar eens een boost geven’

UPDATE Milde lockdown zorgt voor teleurstel­lin­gen in de regio

Nu het kabinet heeft besloten dat Nederland de komende drie weken weer in een lockdown zit is dit een fikse tegenvaller voor iedereen. Veel verenigingen zitten met hun handen in het haar, ook in Zuidoost-Brabant. Kiezen ze voor een sobere intocht van de Sint of lassen ze de prinsonthulling af? Inmiddels is er veel duidelijk, hieronder een greep uit activiteiten die nu niet doorgaan of uitgesteld worden.

13 november