Lunet zorg sluit dagbesteding om explosieve uitbraak Britse variant te voorkomen

Deze maatregel loopt in ieder geval tot en met 9 februari. Lunet zorg gaat bewoners zoveel als mogelijk dagbesteding in de eigen woning aanbieden. Maar die zal daarmee toch beperkter en heel anders zijn dan cliënten gewend zijn. ‘We zijn er ons van bewust dat het een enorme drastische maatregel is, die iedereen binnen Lunet zorg raakt. Zowel de cliënten, als medewerkers en verwanten’, aldus de directie op de website van Lunet Zorg. Zij benadrukt dat ze de beslissing niet licht heeft genomen, en overlegd heeft met onder meer de Centrale Cliëntvertegenwoordigersraad.

Britse variant

‘Waarom deze drastische maatregel? Op de laatste persconferentie heeft het kabinet serieuze bezorgdheid geuit over de Britse variant van het Coronavirus. In Groot-Brittannië heeft dit in korte tijd al geleid tot een explosie van besmettingen, met als gevolg een enorme druk op de gezondheidsvoorzieningen’, schrijft de directie. ‘De slachtoffers zijn niet meer of minder ziek dan bij het normale Coronavirus, maar het besmettingsrisico is vele malen groter.’

De directe wijst erop dat de Britse variant inmiddels op verschillende plekken in Nederland is opgedoken. ‘Alleen door preventief hard ‘op de rem te trappen’ denken we een explosieve uitbraak binnen Lunet zorg te minimaliseren. We willen de mensen die op onze ondersteuning rekenen beschermen tegen ziek zijn of erger; overlijden. Tegelijkertijd denken we dat door deze maatregel de (werk)druk op ons zorgpersoneel, het Gezondheidscentrum en de ondersteunende diensten in ieder geval niet groter wordt.’

Uitzondering

Lunet zorg kent ook cliënten die elders wonen, en alleen dagbesteding krijgen bij Lunet Zorg. Dit zijn ook circa 1400 cliënten. Voor hen geldt de maatregel niet. Lunet Zorg wil proberen voor elkaar te krijgen dat zij wel zoveel als mogelijk op hun huidige dagbestedingsplek terecht blijven kunnen. ‘Er wordt op dit moment hard gewerkt aan een maatwerkpakket.’

Nijpend

Eind december werd de situatie bij Lunet zorg al nijpend, door veel besmettingen (met de tot nu toe gangbare Covid-variant) onder bewoners, zieken onder personeel en een te grote druk op de eigen corona-unit. De directie deed toen vergeefs een beroep op het Leger.

Hoewel het daarna weer iets beter ging, werd wel al 5 januari gekozen voor sluiting van een deel van de dagbestedingscentra. Die maatregel wordt nu met ingang van maandag 18 januari uitgebreid naar alle bewoners van de woonparken Donksbergen bij Duizel en Eckartdal in Eindhoven, en naar overige cliënten die verspreid over de gemeenten in de regio in een woning van Lunet zorg wonen.