Lunetpanden Prins Hendrikstraat Eindhoven weer in gebruik

Het contract met deze bewoners is onlangs opgezegd, meldt directeur Zorg, Miriam Schils. ,,Begin mei nemen we de panden aan de Prins Hendrikstraat zelf in gebruik. Door de toename van cliënten op onze centrumlocatie en daarmee ook het aantal begeleiders en de groeiende productie van de ateliers van LuuXX aan de Kleine Berg, hebben we extra ruimte hard nodig. Daarom wijken we voor ons personeel naar de, de laatste jaren niet optimaal gebruikte, panden aan de Prins Hendrikstraat. Daarnaast hebben we de intentie om de tuinen aan de achterzijde van de panden te gaan onderhouden met de inzet van cliënten.”