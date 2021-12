Luxaflex-miljardair loopt binnen: Hunter Douglas verkocht aan investeringsmaatschappij

Deze talenten komen eraan bij PSV, maar gaat het voor de club allemaal snel genoeg?

Door een portie blessures heeft Jong PSV een lastig halfjaar achter de rug, maar er zitten zeker talenten in de ploeg die in de toekomst de stap naar de A-selectie kunnen maken. Of hier een verdere versnelling in moet komen en de kwaliteit van spelers nog verder omhoog moet, is iets waar de leiding van PSV zich de komende tijd over moet buigen.

29 december