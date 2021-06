Luxaflex-producent blijft op de beurs, en is meteen grote stijger: beleggers geloven in hogere waarde Hunter Douglas

Het had er de schijn van dat grootaandeelhouder Ralph Sonnenberg de handdoek in de ring gooide. De 86-jarige pater familias probeerde in het afgelopen half jaar voor de derde keer zijn bedrijf van de beurs te halen. Maar zijn - verhoogde - bod van 82 euro per aandeel voor de stukken die hij nog niet in bezit heeft, was geen succes. Weinig aandeelhouders - goed voor 3,7 procent van de aandelen, hapten toe.