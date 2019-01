Luyksgestel geniet als een van laatste dorpen van vreugdevuur

PSV gunt Isimat-Mi­rin na mooie periode een nette en bevrijden­de aftocht

19:52 In de zoektocht naar versterking voor de defensie kwam PSV in de zomer van 2014 uit bij Nicolas Isimat-Mirin. De Franse verdediger mocht van zijn toenmalige club AS Monaco verhuurd worden en leek een heel bruikbare kracht voor PSV, met al vele tientallen Ligue 1-duels op zijn naam. Via FC Valenciennes was hij als jong en veelbelovend talent eerder terechtgekomen bij de Monegasken.