Luzac opent na zomer deuren aan Frederiklaan in Eindhoven

Runners­world Eindhoven blijft bestaan, 11 andere zaken worden RunX: 'We zijn hier al een jaar mee bezig'

13:11 EINDHOVEN/TILBURG - Eigenaar Jacques Kusters van de Runnersworld in Tilburg is één van de initiatiefnemers van de nieuwe winkelketen RunX. Samen met tien andere franchise-ondernemers vertrekt hij bij moederbedrijf Euretco, om een nieuwe winkelcoöperatie op te zetten. ,,We werden een bepaalde kant in gedwongen, waar we niet in mee wilden gaan.''