Maaltijdbezorger gewond naar ziekenhuis na ongeluk in Eindhoven

Eindhoven­se formatie Komatsu kan eindelijk weer eens live

22 april ,,Het is natuurlijk een ontzettend fijne kans, maar je moet als band ook realistisch blijven.” Bassist Martijn Mansvelders van de Eindhovense stonermetalformatie Komatsu was blij verrast toen hij te horen kreeg dat de band op 25 april al in de Effenaar kon optreden.